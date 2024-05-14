Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
The Times: Следующие недели станут решающими для Украины
Следующие несколько недель станут решающими для ВСУ, пишет британская газета The Times. Указывается, что всё зависит от способности Запада вовремя поставить необходимую военную помощь Киеву.
"Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом [президента США Джо] Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?" — пишет издание.
В то же время обещанные истребители F-16 прибудут на Украину только через "месяцы", причём подготовка инженеров и логистические проблемы оказались куда более сложными задачами, чем обучение пилотов. Проблемы в украинской армии привели к увеличению потерь среди пехоты. На этом фоне генералам ВСУ придётся решать, направлять военных к границе России или в Часов Яр, "надеясь удержать Донбасс".
Напомним, в Харьковской области продолжает развиваться широкомасштабное наступление ВС России. Наши бойцы постоянно берут новые населённые пункты, а их успехи признаёт даже Владимир Зеленский. На этом фоне сами украинские военнослужащие бегут с поля боя, а командование боится, что Армия РФ снова будет наступать на Киев.
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