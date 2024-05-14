Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ

"Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом [президента США Джо] Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?" — пишет издание.

В то же время обещанные истребители F-16 прибудут на Украину только через "месяцы", причём подготовка инженеров и логистические проблемы оказались куда более сложными задачами, чем обучение пилотов. Проблемы в украинской армии привели к увеличению потерь среди пехоты. На этом фоне генералам ВСУ придётся решать, направлять военных к границе России или в Часов Яр, "надеясь удержать Донбасс".