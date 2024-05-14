В Харьковской области ловят беглых солдат ВСУ, заявил Марочко

В Харьковской области ввели план "Перехват" из-за массового бегства украинских военнослужащих с поля боя, рассказал журналистам военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) установили на основных дорогах усиленные мобильные блокпосты, где проверяют у всех документы и досматривают транспорт, провоцируя этим километровые пробки.