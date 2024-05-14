В Харьковской области ловят беглых солдат ВСУ, заявил Марочко
Марочко: В Харьковской области ввели план "Перехват" из-за массового бегства ВСУ
В Харьковской области ввели план "Перехват" из-за массового бегства украинских военнослужащих с поля боя, рассказал журналистам военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) установили на основных дорогах усиленные мобильные блокпосты, где проверяют у всех документы и досматривают транспорт, провоцируя этим километровые пробки.
"Блокпосты <...> усилили бронетехникой и вооружёнными людьми без опознавательных знаков", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, в Харьковской области уже несколько дней продолжается широкомасштабное наступление. ВС РФ уже успели освободить ряд населённых пунктов. Продвижение российских войск признали в Генштабе ВСУ и сам Владимир Зеленский. Противник перебрасывает на этот участок фронта резервы.
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