ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, опасаясь нового наступления, пишут СМИ
Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на оборону Киева
Пять из десяти бригад ВСУ, которые планируется сформировать в ближайшие недели, направят на защиту Киева. Об этом пишет Politico. Эти "меры предосторожности" вызваны опасениями, что ВС РФ снова начнут наступать на столицу Украины.
Газета считает, что наступление наших войск в Харьковской области говорит о начале "решающего сражения" всего конфликта: если ВС России удастся освободить Харьков, то Запад снизит поддержку Киева.
Напомним, в Харьковской области продолжается широкомасштабное наступление ВС России. Противник постоянно теряет населённые пункты. Продвижение наших войск признал в том числе Владимир Зеленский, а ВСУ перебрасывают на этот участок фронта резервы. Тем не менее украинские солдаты предпочитают бежать с поля боя.
Shutterstock / FOTODOM