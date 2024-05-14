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14 мая, 07:11

ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, опасаясь нового наступления, пишут СМИ

Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на оборону Киева

Пять из десяти бригад ВСУ, которые планируется сформировать в ближайшие недели, направят на защиту Киева. Об этом пишет Politico. Эти "меры предосторожности" вызваны опасениями, что ВС РФ снова начнут наступать на столицу Украины.

Газета считает, что наступление наших войск в Харьковской области говорит о начале "решающего сражения" всего конфликта: если ВС России удастся освободить Харьков, то Запад снизит поддержку Киева.

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Напомним, в Харьковской области продолжается широкомасштабное наступление ВС России. Противник постоянно теряет населённые пункты. Продвижение наших войск признал в том числе Владимир Зеленский, а ВСУ перебрасывают на этот участок фронта резервы. Тем не менее украинские солдаты предпочитают бежать с поля боя.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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