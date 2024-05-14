ВС России освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области

Вместе с тем наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Весёлое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Также за сутки была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе села Старицы. В результате боёв украинская сторона потеряла до 135 бойцов, а также две боевые бронированные машины и семь автомобилей.