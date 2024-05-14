ВС России освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
Минобороны: ВС России освободили село Бугроватка в Харьковской области
Российские войска за минувшие сутки освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области. Речь идёт о селе Бугроватка, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Вместе с тем наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Весёлое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Также за сутки была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны ВСУ в районе села Старицы. В результате боёв украинская сторона потеряла до 135 бойцов, а также две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Также значительных успехов добились ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. В частности, были поражены 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также чешская боевая машина РСЗО Vampire, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.
Напомним, за несколько дней российским военным удалось освободить целый ряд населённых пунктов в Харьковской области. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. К слову, продвижение российских военных в направлении Харькова ранее был вынужден признать и Владимир Зеленский. Новость вызвала у него настоящую панику, считают в США. Тем временем ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева. Также появилась информация о том, что российские военные взяли под контроль западную и северную части Волчанска Харьковской области, в городе идут уличные бои.
ТАСС / Александр Река