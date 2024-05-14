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14 мая, 11:51

Life.ru публикует видео удара авиабомбами ФАБ по ВСУ в Волчанске

ВС РФ в ходе штурма Волчанска ликвидировали 130 военных ВСУ

Российские войска взяли под контроль северную часть города Волчанска Харьковской области. По данным Life.ru, в ходе штурма во вторник, 14 мая, было ликвидировано 130 украинских военных.

В частности, в бою участвовали ВКС РФ — удары были нанесены авиабомбами ФАБ по зданию, где находились военнослужащие ВСУ. В распоряжении Life.ru оказалось видео с моментом удара.

Видео © Telegram / ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА

Сейчас российские бойцы ведут зачистку села Старицы, которое граничит с населённым пунктом Бугроватка — сегодня его освободила группировка войск "Север".

Российские военные взяли под контроль часть Волчанска в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль часть Волчанска в Харьковской области

Напомним, что Армия России ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Бугроватку. Также серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот город "превращается в Бахмут или Марьинку".

Обложка ©

Telegram / ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА

Александра Вишнякова
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