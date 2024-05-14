Life.ru публикует видео удара авиабомбами ФАБ по ВСУ в Волчанске

Российские войска взяли под контроль северную часть города Волчанска Харьковской области. По данным Life.ru, в ходе штурма во вторник, 14 мая, было ликвидировано 130 украинских военных.

В частности, в бою участвовали ВКС РФ — удары были нанесены авиабомбами ФАБ по зданию, где находились военнослужащие ВСУ. В распоряжении Life.ru оказалось видео с моментом удара.

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