Life.ru публикует видео удара авиабомбами ФАБ по ВСУ в Волчанске
ВС РФ в ходе штурма Волчанска ликвидировали 130 военных ВСУ
Российские войска взяли под контроль северную часть города Волчанска Харьковской области. По данным Life.ru, в ходе штурма во вторник, 14 мая, было ликвидировано 130 украинских военных.
В частности, в бою участвовали ВКС РФ — удары были нанесены авиабомбами ФАБ по зданию, где находились военнослужащие ВСУ. В распоряжении Life.ru оказалось видео с моментом удара.
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Сейчас российские бойцы ведут зачистку села Старицы, которое граничит с населённым пунктом Бугроватка — сегодня его освободила группировка войск "Север".
Напомним, что Армия России ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Бугроватку. Также серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот город "превращается в Бахмут или Марьинку".
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