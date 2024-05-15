В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии в районе Волчанска

Бойцы ВСУ вынуждены были отступить в ряде районов Харьковской области, признали в Генштабе армии Незалежной. Речь идёт о Лукьянцах и Волчанске.

"В районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника <...> подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении.