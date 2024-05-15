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15 мая, 06:40

В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии в районе Волчанска

Генштаб ВСУ признал отход военных под Волчанском "на более выгодные позиции"

Бойцы ВСУ вынуждены были отступить в ряде районов Харьковской области, признали в Генштабе армии Незалежной. Речь идёт о Лукьянцах и Волчанске.

"В районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника <...> подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении.

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Напомним, ВС России продолжают наступать в Харьковской области. ВСУ ежедневно теряют всё новые населённые пункты, а вчера, 14 мая, наши войска освободили Бугроватку. На данный момент бои разворачиваются в Волчанске. Успехи ВС РФ признали Генштаб ВСУ и даже Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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