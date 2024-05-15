В Генштабе ВСУ признали отступление украинской армии в районе Волчанска
Генштаб ВСУ признал отход военных под Волчанском "на более выгодные позиции"
Бойцы ВСУ вынуждены были отступить в ряде районов Харьковской области, признали в Генштабе армии Незалежной. Речь идёт о Лукьянцах и Волчанске.
"В районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника <...> подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении.
Напомним, ВС России продолжают наступать в Харьковской области. ВСУ ежедневно теряют всё новые населённые пункты, а вчера, 14 мая, наши войска освободили Бугроватку. На данный момент бои разворачиваются в Волчанске. Успехи ВС РФ признали Генштаб ВСУ и даже Владимир Зеленский.
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