"Голодранцы": Солдаты ВСУ под Харьковом пьют и грозятся пойти на Киев, рассказала местная жительница

Украинские военнослужащие устраивают пьяные дебоши и грозятся свергнуть киевский режим, рассказала журналистам жительница подконтрольной ВСУ части Харьковской области. По словам женщины, у противника есть проблемы с личным составом.

"Часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут. Сейчас их осталось мало: кого-то убили или отправили на передовую, кто-то сбежал, а менять некем. Кто остался — воевать не хотят, выглядят как голодранцы, воевать тоже нечем: идут с автоматами против танков", — сказала собеседница РИА "Новости".