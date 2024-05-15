"Голодранцы": Солдаты ВСУ под Харьковом пьют и грозятся пойти на Киев, рассказала местная жительница
Жительница: Солдаты ВСУ под Харьковом пьют и грозятся свергнуть киевский режим
Украинские военнослужащие устраивают пьяные дебоши и грозятся свергнуть киевский режим, рассказала журналистам жительница подконтрольной ВСУ части Харьковской области. По словам женщины, у противника есть проблемы с личным составом.
"Часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут. Сейчас их осталось мало: кого-то убили или отправили на передовую, кто-то сбежал, а менять некем. Кто остался — воевать не хотят, выглядят как голодранцы, воевать тоже нечем: идут с автоматами против танков", — сказала собеседница РИА "Новости".
Более того, чтобы не выплачивать солдатам обещанную зарплату в размере 150 тысяч гривен в месяц, командование старается штрафовать их за каждую мелочь. Причём военнослужащие — "простые мужики с заводов", многие из них — русскоговорящие, которых заставили воевать.
Напомним, ВС России продолжают наступать в Харьковской области. Каждый день наши войска освобождают новые населённые пункты, а вчера, 14 мая, они взяли Бугроватку. Сейчас же бои разворачиваются в Волчанске. Успехи ВС РФ признали Генштаб ВСУ и даже Владимир Зеленский. Отступая, украинская армия пытается даже подрывать дамбы, но наши бойцы срывают эти планы.
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