Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 05:40

Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу в Харьковской области

Боец ВС России: Инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы под Харьковом

Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС

Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС

ВСУ планировали при отступлении подорвать дамбу на севере Харьковской области, рассказал журналистам российский штурмовик с позывным Вин. Однако наши сапёры и бойцы разминировали объект после штурма села Пыльная.

"Зашли успешно, рассредоточились... Противник оставил заряды на дамбе, и <...> наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам бойца, таким образом противник хотел помешать заходу ВС РФ в населённый пункт. После срыва планов бойцы ВСУ бежали в сторону населённого пункта Липцы.

"Где деньги, Зин?": Что изменит скандал Буданова и Сырского из-за линий обороны
"Где деньги, Зин?": Что изменит скандал Буданова и Сырского из-за линий обороны

Напомним, ВС России активно наступают в Харьковской области, освобождая всё новые населённые пункты. Например, только 14 мая войска взяли Бугроватку, а в данный момент бои разворачиваются в Волчанске. Продвижение ВС РФ признали Генштаб ВСУ и даже Владимир Зеленский.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров