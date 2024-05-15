Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу в Харьковской области

ВСУ планировали при отступлении подорвать дамбу на севере Харьковской области, рассказал журналистам российский штурмовик с позывным Вин. Однако наши сапёры и бойцы разминировали объект после штурма села Пыльная.

"Зашли успешно, рассредоточились... Противник оставил заряды на дамбе, и <...> наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка", — сказал собеседник РИА "Новости".