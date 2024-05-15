Российские военные сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу в Харьковской области
Боец ВС России: Инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы под Харьковом
Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС
ВСУ планировали при отступлении подорвать дамбу на севере Харьковской области, рассказал журналистам российский штурмовик с позывным Вин. Однако наши сапёры и бойцы разминировали объект после штурма села Пыльная.
"Зашли успешно, рассредоточились... Противник оставил заряды на дамбе, и <...> наши сапёры успешно предотвратили затопление этого посёлка", — сказал собеседник РИА "Новости".
По словам бойца, таким образом противник хотел помешать заходу ВС РФ в населённый пункт. После срыва планов бойцы ВСУ бежали в сторону населённого пункта Липцы.
Напомним, ВС России активно наступают в Харьковской области, освобождая всё новые населённые пункты. Например, только 14 мая войска взяли Бугроватку, а в данный момент бои разворачиваются в Волчанске. Продвижение ВС РФ признали Генштаб ВСУ и даже Владимир Зеленский.