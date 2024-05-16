Мы русские, с нами Один — что обозначает необычная символика группы "Север" Группировка российских войск, действующих на Харьковском направлении, получила собственный тактический знак. Под новым символом освобождены несколько населённых пунктов, но до сих пор идут споры, что он обозначает. Подробности в материале Life.ru. 15 мая, 21:21 Новый тактический знак группировки "Север" на Харьковском направлении в зоне СВО. Обложка © Telegram / warriorofnorth

Что означает знак — вспаханное поле или копьё бога Одина

Новый тактический знак, который стали замечать на Харьковском направлении в зоне СВО схож с руной Гунгнира. В скандинавской мифологии она обозначает копьё языческого верховного бога Одина. Часто его изображают с таким оружием. Согласно верованию северных народов оно всегда точно бьёт в цель, пробивая лучшую защиту.

Необычный знак группировки "Север" в виде ромба и стрел, рассказываем — что он означает. Фото © Telegram / milinfolive

Эта версия имеетобъясняет и текущие события. ВС РФ собрали группировку, перед которой выстраивалось три линии обороны. И хотя наличие фортификационных сооружений ВСУ и вызывает вопросы, во всяком случае в украинских СМИ, не факт, что это не является военной дезинформацией. И вот эту "лучшую защиту" ВСУ необходимо пробить и выйти на Харьков.

Согласно скандинавскому сюжету, есть у этого копья и негативная сторона. Один выйдет на свой последний бой с этим оружием, но будет убит — съеден волком, однако его сын Видар отомстит за отца.

Если рассмотреть со стороны славянской семантики, то знак группировки "Север" схож с символом вспаханного поля. Учитывая, сколько по позициям противника прилетело снарядов артиллерии, РСЗО и ФАБов, действительно места обороны украинских боевиков в Харьковской области будут похожи на вспаханное поле.

Синтез тактических знаков "Х" и "О"

Есть и не имеющее никакой мифологической стороны объяснение новой символики — стилизованные "Х" и "О". Тактический знак даёт нам понять, если придерживаться этой версии, что "Север" будет работать исключительно в пределах Харьковской области. Но пока это маловероятно, ведь для создания "санитарной зоны", о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, потребуется войти и в Сумскую, и в Черниговскую области.

Возвращение "музыкантов"

3 тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием Ратибора вошли в состав чеченских подразделений. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Если верить украинским чиновникам, то вблизи Сумской области расположились подразделения "Ахмат". "На расстояние 150–200 км до границы с Сумской областью прибыло четыре батальона чеченцев", — заявил в конце апреля заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак.

До этого "Ахмат-Запад" уже были переброшены в Белгородскую область и сегодня сражаются на Харьковщине, что подтверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее он же заявил, что три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием Ратибора вошли в состав чеченских подразделений.

— С учётом богатого опыта бойцов ЧВК и блестящих навыков я уверен, что парни сумеют добиться отличных результатов и полностью оправдают имя одного из самых эффективных воинских подразделений России. Решение о вхождении в состав спецназа "Ахмат" бывших бойцов ЧВК является стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения, — написал в своём канале Рамзан Кадыров.

Если внимательно сравнить символику ЧВК "Вагнер" и группировки "Север", то можно найти сходство. У "музыкантов" был круг и крест, а сейчас мы видим ромб и всё тот же крест. Возможно, что так дают понять, что основные силы составляют бывшие сотрудники компании Евгения Пригожина.

Знак для группировки "Север"

До сих пор точно неизвестно количество сил группировки "Север". Украинские источники заявляют, что личный состав до 50 тысяч человек и до 400 танков. Возможно, что именно на прорывы бронированных машин делался акцент при планировании операции по освобождению Харьковской области.

В Вооружённых силах России условным обозначением танков на топографических картах является ромб. Тот самый, который мы видим сейчас, но без креста. Есть ещё более простое объяснение: просто рисовать. Действительно, перечёркнутый ромб наносится несложно, что очень важно в полевых условиях.

ZOV остался

Тактический знак "Z" на российском танке в зоне действия СВО. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Изображения "Z", "V" и "О" также остались на технике. Если раньше она наблюдалась только на определённых направлениях, то сегодня первоначальные символы Специальной военной операции можно встретить на всех фронтах.

Министерство обороны Российской Федерации так и не объяснило значение "Z", "V" и "О". Самой распространённой версией остаётся, что "Z" — Западная группировка, "V" — Восточная, а "О" — Центральная.

Нередко "Z", "V" и "О" связывают со славянским алфавитом, в котором буквы имели сакральный смысл. Может быть, и сейчас российское оборонное ведомство решило вернуться к истории.

Авторы Даниил Черных