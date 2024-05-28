Иностранная речь в перехватах: России давно известно о западных наёмниках в ВСУ, рассказал Путин

Россия знает, что на Украине есть западные наёмники, в этом плане для нас ничего нового нет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 28 мая.

"Мы об этом знаем хорошо, ничего нового здесь нет. Они там и находятся: мы в эфире слышим французскую речь, английскую, польскую", — рассказал российский лидер.

Путин отметил, что западным оружием, которое оказалось в распоряжении ВСУ, управляют по большей части эти самые наёмники под видом инструкторов.

"Они есть и несут потери", — указал президент.