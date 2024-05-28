Иностранные легионеры шокировали товарищей из ВСУ трусливым "манёвром"

Иностранные наёмники и инструкторы, предоставляющие свои услуги Вооружённым силам Украины, перебазируются во вторую линию, поскольку понимают, что при нынешних реалиях они смогут стать лёгкими мишенями для ВС РФ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

"Сами сдавшиеся в плен украинцы говорят, что сегодня большая часть инструкторов и тех, кто заключил наёмнические контракты, они перебазируются во вторую линию, они понимают, что в ближайшее время их настигнет смерть", — утверждает он.