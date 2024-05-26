"Русские будут продвигаться": Чешский наёмник ВСУ поставил крест на перспективах украинской армии

Поскольку Российской армии удалось вклиниться в линию фронта ВСУ, отдельные участки украинской обороны могут быть окружены. Об этом в интервью газете Lidovky заявил наёмник из Чехии с позывным Павел.

"Из каждого "выступа", [возникшего из-за наступления России], можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки", — объяснил он.

Участники боевых действий в беседе с изданием рассказали, что не верят в способность ВСУ добиться успеха на фронте. Они считают, что даже помощь со стороны США кардинально не изменит текущую ситуацию. По словам наёмника Павла, "русские будут продвигаться".