"Русские будут продвигаться": Чешский наёмник ВСУ поставил крест на перспективах украинской армии
Наёмник "Павел": Вклинения ВС РФ позволят им окружать целые участки обороны ВСУ
Поскольку Российской армии удалось вклиниться в линию фронта ВСУ, отдельные участки украинской обороны могут быть окружены. Об этом в интервью газете Lidovky заявил наёмник из Чехии с позывным Павел.
"Из каждого "выступа", [возникшего из-за наступления России], можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки", — объяснил он.
Участники боевых действий в беседе с изданием рассказали, что не верят в способность ВСУ добиться успеха на фронте. Они считают, что даже помощь со стороны США кардинально не изменит текущую ситуацию. По словам наёмника Павла, "русские будут продвигаться".
А ранее в Британии раскрыли, где в зоне СВО ожидается крупнейшая в истории конфликта битва. По словам аналитика, это будут бои за Славянск и Краматорск, поскольку, если данные населённые пункты освободят, российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. В то же время в начале апреля стало известно, что украинское военное командование решило принести эти города в жертву, предварительно заминировав там все объекты социальной инфраструктуры.
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