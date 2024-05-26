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Регион
26 мая, 00:12

"Русские будут продвигаться": Чешский наёмник ВСУ поставил крест на перспективах украинской армии

Наёмник "Павел": Вклинения ВС РФ позволят им окружать целые участки обороны ВСУ

Поскольку Российской армии удалось вклиниться в линию фронта ВСУ, отдельные участки украинской обороны могут быть окружены. Об этом в интервью газете Lidovky заявил наёмник из Чехии с позывным Павел.

"Из каждого "выступа", [возникшего из-за наступления России], можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки", — объяснил он.

Участники боевых действий в беседе с изданием рассказали, что не верят в способность ВСУ добиться успеха на фронте. Они считают, что даже помощь со стороны США кардинально не изменит текущую ситуацию. По словам наёмника Павла, "русские будут продвигаться".

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А ранее в Британии раскрыли, где в зоне СВО ожидается крупнейшая в истории конфликта битва. По словам аналитика, это будут бои за Славянск и Краматорск, поскольку, если данные населённые пункты освободят, российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. В то же время в начале апреля стало известно, что украинское военное командование решило принести эти города в жертву, предварительно заминировав там все объекты социальной инфраструктуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Лариса Сафронова
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