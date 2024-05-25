Путин: Объём выпуска боеприпасов за время СВО вырос в 14 раз, БПЛА — в 4 раза

Российские оборонные предприятия за время спецоперации (СВО) нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников — в четыре раза. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.

Путин заявил, что для победы важно всё время опережать противника. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"За последнее время у нас объёмы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения СВО. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают", — сказал глава государства.

В частности, президент отметил рост производства ракетно-артиллерийского вооружения более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, боеприпасов и средств поражения — в 14 раз и автомобилей — в семь раз. Кроме того, в шесть раз выросло производство средств индивидуальной бронезащиты, а бронетанкового вооружения — почти в три с половиной раза. Путин назвал хорошими такие темпы и поблагодарил коллективы и руководство предприятий ОПК за успешную реализацию масштабных задач. Как он подчеркнул, сегодня крайне важно выстраивать эффективную экономику Вооружённых сил (ВС) РФ.

"Мы все понимаем, что при таких расходах экономика ВС, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем чтобы каждый государственный рубль работал эффективно", — добавил президент.

Кроме того, Путин в ходе совещания напомнил о своём поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учётом опыта СВО. По словам президента, для победы важно всё время опережать противника — и тогда она будет гарантирована. Также Путин попросил доложить о работе над повышением эффективности ремонта военной техники.