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Регион
25 мая, 18:25

В Британии раскрыли, где в зоне СВО ожидается крупнейшая в истории конфликта битва

Аналитик Меркурис: Битва за Славянск и Краматорск станет крупнейшей в ходе СВО

Уже осенью этого года в зоне проведения специальной военной операции могут пройти самые крупные с начала конфликта битвы. Как рассказал на своём ютуб-канале британский аналитик Александр Меркурис, речь идёт о боях за Славянск и Краматорск.

"Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — заявил эксперт.

Специалист сообщил, что если данные населённые пункты освободят, то российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. Также аналитик предположил, что подобное развитие событий откроет для ВС РФ путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных вблизи Киева.

"В любом случае это одна из самых масштабных битв, которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — заключил Меркурис.

Пушилин выразил уверенность, что ВС РФ освободят Славянск и Краматорск
Пушилин выразил уверенность, что ВС РФ освободят Славянск и Краматорск

Ранее Life.ru писал, что украинское военное командование решило принести в жертву города Славянск и Краматорск. По словам депутата Госдумы, координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, киевский режим минирует там все объекты социальной инфраструктуры.

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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