В Британии раскрыли, где в зоне СВО ожидается крупнейшая в истории конфликта битва

Уже осенью этого года в зоне проведения специальной военной операции могут пройти самые крупные с начала конфликта битвы. Как рассказал на своём ютуб-канале британский аналитик Александр Меркурис, речь идёт о боях за Славянск и Краматорск.

"Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — заявил эксперт.

Специалист сообщил, что если данные населённые пункты освободят, то российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. Также аналитик предположил, что подобное развитие событий откроет для ВС РФ путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных вблизи Киева.

"В любом случае это одна из самых масштабных битв, которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — заключил Меркурис.