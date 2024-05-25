В Британии раскрыли, где в зоне СВО ожидается крупнейшая в истории конфликта битва
Аналитик Меркурис: Битва за Славянск и Краматорск станет крупнейшей в ходе СВО
Уже осенью этого года в зоне проведения специальной военной операции могут пройти самые крупные с начала конфликта битвы. Как рассказал на своём ютуб-канале британский аналитик Александр Меркурис, речь идёт о боях за Славянск и Краматорск.
"Можно увидеть, как готовится почва для российского наступления, возможно, осенью в направлении Славянска и Краматорска, что, как я подозреваю, станет крупнейшей битвой", — заявил эксперт.
Специалист сообщил, что если данные населённые пункты освободят, то российские войска будут полностью контролировать весь Центральный и Северный Донбасс. Также аналитик предположил, что подобное развитие событий откроет для ВС РФ путь вплоть до реки Днепр в районах, расположенных вблизи Киева.
"В любом случае это одна из самых масштабных битв, которая, как я подозреваю, маячит на горизонте", — заключил Меркурис.
Ранее Life.ru писал, что украинское военное командование решило принести в жертву города Славянск и Краматорск. По словам депутата Госдумы, координатора по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктора Водолацкого, киевский режим минирует там все объекты социальной инфраструктуры.
Telegram / Минобороны России