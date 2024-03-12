Пушилин выразил уверенность, что ВС РФ освободят Славянск и Краматорск

Российские войска освободят Славянск, Краматорск и другие города Донбасса, уверенность в этом выразил глава ДНР Денис Пушилин.

"То, что освобождены будут данные населённые пункты, я говорю и про Славянск, я говорю и про Краматорск, я говорю про Константиновку, я говорю про Красноармейск, я говорю про Селидово, я говорю про Димитров, я говорю про все другие населённые пункты, которые являются нашими, в рамках закреплённых границ... Конечно же, мы ждём этого", — подчеркнул Пушилин в беседе с RT.

При этом глава ДНР призвал помнить, что российские войска имеют дело с коварным и очень циничным противником, который прикрывается мирными жителями и готов атаковать и максимально разрушать гражданские объекты, чтобы удержать позиции. При этом Россия, напротив, заинтересована в том, чтобы не допустить разрушения городов, так как это позволит быстрее вернуть жизнь в них в мирное русло.

"Мы имеем дело с коварным и очень циничным противником. И также ещё, наверное, более циничными теми кураторами, которые стоят за украинским режимом. Поэтому, где смогут нанести вред, и гражданской инфраструктуре в том числе, они обязательно там нанесут. То есть максимальный ущерб. Поэтому здесь к этому нужно быть готовыми", — добавил Пушилин.