Стало известно о планах Сырского превратить Славянск и Краматорск в "города-смертники"
Водолацкий: ВСУ планируют превратить Славянск и Краматорск в "города-смертники"
Украинское военное командование решило принести в жертву города Славянск и Краматорск, минируя там все объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам депутат Государственной думы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.
"Главком ВСУ Александр Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", — проинформировал он.
Собеседник агентства РИА "Новости" отметил, что украинские военные ставят тяжёлое вооружение в каждом доме, детском саду и школе и минируют все социальные объекты, чтобы "перед уходом всё взорвать".
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года под контроль ВС РФ перешло 403 квадратных километра территории новых регионов. Лишь за прошедший месяц российские войска освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.
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