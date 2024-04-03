Украинское военное командование решило принести в жертву города Славянск и Краматорск, минируя там все объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам депутат Государственной думы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

"Главком ВСУ Александр Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", — проинформировал он.

Собеседник агентства РИА "Новости" отметил, что украинские военные ставят тяжёлое вооружение в каждом доме, детском саду и школе и минируют все социальные объекты, чтобы "перед уходом всё взорвать".