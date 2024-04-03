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3 апреля, 12:54

Стало известно о планах Сырского превратить Славянск и Краматорск в "города-смертники"

Водолацкий: ВСУ планируют превратить Славянск и Краматорск в "города-смертники"

Украинское военное командование решило принести в жертву города Славянск и Краматорск, минируя там все объекты социальной инфраструктуры. Об этом рассказал журналистам депутат Государственной думы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

"Главком ВСУ Александр Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками", — проинформировал он.

Собеседник агентства РИА "Новости" отметил, что украинские военные ставят тяжёлое вооружение в каждом доме, детском саду и школе и минируют все социальные объекты, чтобы "перед уходом всё взорвать".

Пушилин выразил уверенность, что ВС РФ освободят Славянск и Краматорск
Пушилин выразил уверенность, что ВС РФ освободят Славянск и Краматорск

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года под контроль ВС РФ перешло 403 квадратных километра территории новых регионов. Лишь за прошедший месяц российские войска освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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