В Британии заявили о сокрушительном ударе России по тренировочным базам ВСУ
The Sun: Россия уничтожила базы на Украине, где наёмники тренировали бойцов ВСУ
В британской прессе признали, что Российская армия нанесла удары и уничтожила несколько баз, где иностранные наёмники тренировали военнослужащих ВСУ. Соответствующий материал вышел у The Sun.
"Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками", — пишет издание.
The Sun сообщило о секретной тренировочной базе в Харьковской области, расположенной всего в километре от линии фронта. На этом объекте наёмники из Соединённых Штатов и Великобритании тренируют украинских военнослужащих. Экс-служащий Вооружённых сил Британии Дэн Ридли рассказал, что речь идёт о центре подготовки, связанном с ВСУ, но не получающем финансирования от Киева.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили личный состав и вооружение Иностранного легиона ВСУ в зоне проведения спецоперации. Войсковая группировка "Север" успешно продвинулась вглубь обороны противника. Также российские военнослужащие отбили пять контратак, предпринятых украинскими штурмовыми группами у Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области. Потери ВСУ составили 230 бойцов, танк, два бронированных автомобиля, десять пикапов, САУ "Гвоздика" и боевая машина для РСЗО "Град".
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