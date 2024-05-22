В британской прессе признали, что Российская армия нанесла удары и уничтожила несколько баз, где иностранные наёмники тренировали военнослужащих ВСУ. Соответствующий материал вышел у The Sun.

"Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками", — пишет издание.

The Sun сообщило о секретной тренировочной базе в Харьковской области, расположенной всего в километре от линии фронта. На этом объекте наёмники из Соединённых Штатов и Великобритании тренируют украинских военнослужащих. Экс-служащий Вооружённых сил Британии Дэн Ридли рассказал, что речь идёт о центре подготовки, связанном с ВСУ, но не получающем финансирования от Киева.