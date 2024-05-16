Более 650 иностранных легионеров ВСУ попали под прицел российских следователей

Фигурантами возбуждённых в России уголовных дел стали 658 наёмников из 49 стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствие документирует всё больше информации о действиях на стороне ВСУ наёмников из разных стран: уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована", — сказано в заявлении ведомства.

Руководство СК РФ также приняло решение заочно обвинить в военных преступлениях экс-заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия, которые командовали антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе.