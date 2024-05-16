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Регион
16 мая, 08:51

Более 650 иностранных легионеров ВСУ попали под прицел российских следователей

СК РФ возбудил уголовные дела против 658 наёмников из 49 стран, воюющих за ВСУ

Фигурантами возбуждённых в России уголовных дел стали 658 наёмников из 49 стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следствие документирует всё больше информации о действиях на стороне ВСУ наёмников из разных стран: уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств. Фигуранты объявлены в розыск, часть из них заочно арестована", — сказано в заявлении ведомства.

Руководство СК РФ также приняло решение заочно обвинить в военных преступлениях экс-заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Виктора Бокия, которые командовали антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе.

"Они (Пётр Мехед и Виктор Бокий. — Прим. Life.ru) осуществляли общее руководство так называемой АТО в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к их розыску и аресту", — рассказали в СК.

ВСУ предрекли предательство натовских наёмников по примеру немцев из "Белой гвардии"
ВСУ предрекли предательство натовских наёмников по примеру немцев из "Белой гвардии"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первые наёмники, посланные Францией для помощи Украине, уже начали вступать в боевые столкновения с ВС РФ. Семеро солдат из французского легиона погибли в ходе боёв с Российской армией. Однако МИД Франции отрицает, что страна отправляла своих военнослужащих на Украину. По словам представителей министерства, это всё является следствием кампании по дезинформации.

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Владимир Озеров
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