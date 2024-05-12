ВСУ предрекли предательство натовских наёмников по примеру немцев из "Белой гвардии"
Военкор Стешин заявил, что натовские наёмники побегут с поля боя быстрее ВСУ
ВСУ и наёмники в боевых действиях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Военкор Дмитрий Стешин уверен, что натовские наёмники под натиском российских войск будут бежать с поля боя быстрее, чем солдаты ВСУ, так как умереть за Украину в планы иностранцев не входит. Об этом журналист рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".
"У меня есть ощущение, что они [натовские наёмники] будут бежать быстрее ВСУ. Исторических примеров хватает. Уход немцев из Киева Булгаков прекрасно описал в "Белой гвардии", — поделился Стешин.
Он напомнил, что наёмники приехали на Украину со всего мира, но эти люди воюют за деньги, а не за идею или любовь к украинцам. Поэтому самопожертвование и гибель в их задачи не входит, подчеркнул военкор. Также за рубежом могут начаться волнения и вопросы к собственным правительствам, за что погибли их сограждане в совершенно чужой стране.
Напомним, в начале мая французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка бойцов НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск обмолвился, что натовские военные уже воюют на Украине.