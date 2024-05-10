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10 мая, 05:49

В Польше нашли могилу актёра-наёмника из ВСУ, снимавшего убийство российского военного

В селе Шкляры нашли могилу польского наёмника, снимавшего убийство солдата ВС РФ

Януш Шеремет. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Janusz Szeremet

Януш Шеремет. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Janusz Szeremet

Место, где был похоронен иностранный легионер Януш Шеремета, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, нашли в Польше. Бывший актёр снял на видео убийство российского военнослужащего, напоминает РИА "Новости".

Януш Шеремета был убит в конце 2022 года в боях за Артёмовск (Бахмут). Военному был 41 год. Его могила находится на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

В боевых действиях до своего присоединения к ВСУ Шеремета не участвовал. В 2022 году он примкнул к "интернациональному легиону" Украины, о чём он сам объявлял в своих соцсетях. На своих профилях он опубликовывал видео, где добивали российского солдата, закинув гранату в люк БМП.

"Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему", — говорил польский легионер на том самом видео.

Шеремета рассказывал в соцсетях о деталях боевых столкновений с ВС РФ в Харьковской области, граничащей с ЛНР. Сейчас в его аккаунтах нельзя найти ве те видеоматериалы, поскольку большинство из них удалены.

До своего присоединения к ВСУ в качестве иностранного легионера Шеремета увлекался работой на кинопроизводстве: у него был актёрский опыт в фильмах "Бруно", "Мужчина", "Богдан" и "Антон". Также он отмечался участием в короткометражных лентах. В 2021 году он появился в рекламном ролике, где сыграл роль "хозяина спа".

Семья колумбийского наёмника пытается вернуть его тело с Украины
Семья колумбийского наёмника пытается вернуть его тело с Украины

Ранее семеро французских наёмников были убиты в боях под Часовым Яром. Военный корреспондент отметил, что они было хорошо подготовлены и мотивированы, в отличие от прочих иностранных легионеров, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины в целях заработка.

Владимир Озеров
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