В Польше нашли могилу актёра-наёмника из ВСУ, снимавшего убийство российского военного

Место, где был похоронен иностранный легионер Януш Шеремета, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, нашли в Польше. Бывший актёр снял на видео убийство российского военнослужащего, напоминает РИА "Новости".

Януш Шеремета был убит в конце 2022 года в боях за Артёмовск (Бахмут). Военному был 41 год. Его могила находится на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

В боевых действиях до своего присоединения к ВСУ Шеремета не участвовал. В 2022 году он примкнул к "интернациональному легиону" Украины, о чём он сам объявлял в своих соцсетях. На своих профилях он опубликовывал видео, где добивали российского солдата, закинув гранату в люк БМП.

"Надо быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему", — говорил польский легионер на том самом видео.

Шеремета рассказывал в соцсетях о деталях боевых столкновений с ВС РФ в Харьковской области, граничащей с ЛНР. Сейчас в его аккаунтах нельзя найти ве те видеоматериалы, поскольку большинство из них удалены.

До своего присоединения к ВСУ в качестве иностранного легионера Шеремета увлекался работой на кинопроизводстве: у него был актёрский опыт в фильмах "Бруно", "Мужчина", "Богдан" и "Антон". Также он отмечался участием в короткометражных лентах. В 2021 году он появился в рекламном ролике, где сыграл роль "хозяина спа".