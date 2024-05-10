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10 мая, 00:16

Семья колумбийского наёмника пытается вернуть его тело с Украины

La FM: Отец наёмника из Колумбии просит МИД помочь вернуть тело сына с Украины

Отец 24-летнего колумбийского наёмника Алексиса Тарасоны Ибаньеса, погибшего на Украине, просит МИД Колумбии помочь вернуть его тело на родину. Как сообщает радиостанция La FM, колумбиец был профессиональным военным.

Наёмник в декабре прошлого года перебрался в Польшу в поисках работы. Оттуда он отправился на Украину, так как за это платили "большие зарплаты". Несколько дней назад его отцу Франсиско сообщили, что Алексис погиб в результате ракетного удара.

Мужчину предупредили, что тело его сына прибудет на родину только через четыре недели, что является очень долгим сроком. В этой связи отец наёмника обратился к колумбийскому внешнеполитическому ведомству с просьбой ускорить этот процесс.

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Тем временем официальная Богота сняла с себя ответственность за гибель и ранения в ходе конфликта на Украине колумбийских граждан, которые приняли личное решение вступить в ряды ВСУ. Министерство иностранных дел южноамериканской республики подчеркнуло, что власти не заключали соответствующих соглашений с киевскими чиновниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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