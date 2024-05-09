Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине
Премьер Польши Туск: На Украине есть наблюдатели и инженеры НАТО
Натовские военные уже присутствуют на Украине. С таким признанием выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что сегодня Североатлантический альянс помогает Киеву "настолько, насколько это возможно".
"Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — сказал Туск в разговоре с журналистами.
Польский премьер не стал уточнять, бойцы каких стран и в каком количестве присутствуют на территории Украины.
Напомним, в начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка войск НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. Польша также отказалась посылать свои войска на Украину.
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