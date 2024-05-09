Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине

Натовские военные уже присутствуют на Украине. С таким признанием выступил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что сегодня Североатлантический альянс помогает Киеву "настолько, насколько это возможно".

"Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", — сказал Туск в разговоре с журналистами.