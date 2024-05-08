СМИ узнали о готовности Литвы отправить солдат на Украину

Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.

"Шимоните заявила Financial Times, что у неё есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.