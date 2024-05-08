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8 мая, 07:40

СМИ узнали о готовности Литвы отправить солдат на Украину

FT: Литва готова отправить военных на Украину в рамках тренировочной миссии

Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.

"Шимоните заявила Financial Times, что у неё есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", — говорится в публикации.

Также Шимоните заявила, что Литва будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство, но намеренно депортировать их не будут.

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе западных войск на Украину
На сайте Зеленского появилась петиция о вводе западных войск на Украину

Напомним, в начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон снова не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка войск НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. Польша также отказалась посылать свои войска на Украину.

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Александра Вишнякова
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