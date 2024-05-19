Российские войска ударили по наёмникам из Иностранного легиона в зоне СВО
МО: Группировка "Север" ВС России поразила силы и технику Иностранного легиона
Российские военные ликвидировали бойцов и вооружение Иностранного легиона в зоне спецоперации (СВО). Подразделение группировки войск "Север" также продвинулось в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 19 мая.
"Нанесено поражение живой силе и технике Иностранного легиона, 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Лукьянцы, Весёлое, Радгоспное Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что российские бойцы отразили пять контратак украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое под Харьковом. При этом ВСУ лишились 230 солдат, танка, двух бронированных машин, десяти пикапов, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также боевой машины РСЗО "Град".
А ранее Life.ru писал, что российские военные прорвали оборону противника в Харьковской области и разнесли украинское нацформирование "Кракен". Кроме того, солдатам удалось ликвидировать бойцов Иностранного легиона, воевавших на стороне ВСУ. Позднее Минобороны показало, как ВС России поразили противника.
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