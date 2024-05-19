Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 10:44

Российские войска ударили по наёмникам из Иностранного легиона в зоне СВО

МО: Группировка "Север" ВС России поразила силы и технику Иностранного легиона

Российские военные ликвидировали бойцов и вооружение Иностранного легиона в зоне спецоперации (СВО). Подразделение группировки войск "Север" также продвинулось в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 19 мая.

"Нанесено поражение живой силе и технике Иностранного легиона, 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Лукьянцы, Весёлое, Радгоспное Харьковской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские бойцы отразили пять контратак украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое под Харьковом. При этом ВСУ лишились 230 солдат, танка, двух бронированных машин, десяти пикапов, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также боевой машины РСЗО "Град".

Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российские войска уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ

А ранее Life.ru писал, что российские военные прорвали оборону противника в Харьковской области и разнесли украинское нацформирование "Кракен". Кроме того, солдатам удалось ликвидировать бойцов Иностранного легиона, воевавших на стороне ВСУ. Позднее Минобороны показало, как ВС России поразили противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров