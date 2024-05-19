Российские войска ударили по наёмникам из Иностранного легиона в зоне СВО

Российские военные ликвидировали бойцов и вооружение Иностранного легиона в зоне спецоперации (СВО). Подразделение группировки войск "Север" также продвинулось в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 19 мая.

В Минобороны добавили, что российские бойцы отразили пять контратак украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое под Харьковом. При этом ВСУ лишились 230 солдат, танка, двух бронированных машин, десяти пикапов, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", а также боевой машины РСЗО "Град".