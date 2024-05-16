Появилось видео уничтожения нацбата "Кракен" российским "Искандером"

Расчёт ОТРК "Искандер" уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих в Харьковской области. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили командный пункт элитных подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Как сообщил телеграм-канал "Изнанка", в результате удара российского "Искандера" по штабу нацформирования "Кракен" ВСУ ликвидированы 35 офицеров и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. В здании кроме живой силы враг потерял систему управления ПВО в регионе, склад БК, АСУ "Арианда", АСУ "Парей", а также систему связи Starlink.

ВСУ прятали казарму рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага. Как выяснилось, оттуда вражеская армия пыталась сбивать российские самолёты. По предварительным данным, удар по воздушному судну над Белгородской областью в январе этого года, когда погибло 74 человека, приходился именно из этого штаба.