Появилось видео уничтожения нацбата "Кракен" российским "Искандером"
ВС РФ уничтожили командный пункт элитных войск ВСУ в районе Старой Водолаги
Расчёт ОТРК "Искандер" уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих в Харьковской области. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили командный пункт элитных подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Как сообщил телеграм-канал "Изнанка", в результате удара российского "Искандера" по штабу нацформирования "Кракен" ВСУ ликвидированы 35 офицеров и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. В здании кроме живой силы враг потерял систему управления ПВО в регионе, склад БК, АСУ "Арианда", АСУ "Парей", а также систему связи Starlink.
ВСУ прятали казарму рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага. Как выяснилось, оттуда вражеская армия пыталась сбивать российские самолёты. По предварительным данным, удар по воздушному судну над Белгородской областью в январе этого года, когда погибло 74 человека, приходился именно из этого штаба.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные прорвали оборону противника в Харьковской области и разнесли украинское нацформирование "Кракен". Кроме того, бойцам удалось ликвидировать солдат Иностранного легиона, воевавших в рядах ВСУ.
Telegram / ИЗНАНКА