Армия России уничтожила склад катеров ВСУ и поразила пункт дислокации "Сонечко"

Российские войска в ходе выполнения задач СВО на Украине уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров", — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, нашим бойцам удалось уничтожить пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наёмников, а также скопления солдат и военной техники врага в 113 районах.