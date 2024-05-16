Армия России уничтожила склад катеров ВСУ и поразила пункт дислокации "Сонечко"
Российские войска в ходе выполнения задач СВО на Украине уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад хранения безэкипажных катеров", — говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, нашим бойцам удалось уничтожить пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наёмников, а также скопления солдат и военной техники врага в 113 районах.
Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач СВО уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ. Кроме потери снарядов врага, российские военные смогли обеспечить более выгодные рубежи, а также формирований 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ.
Shutterstock / FOTODOM