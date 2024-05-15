"Прилетело хорошо": Российские военные ударили по военной инфраструктуре в Николаеве

Российские военные в среду, 15 мая, нанесли удар по военной инфраструктуре в Николаеве. По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, ВС РФ атаковали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и ракетный цех.

"Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Стоянку с бандеромобилями, так называемое ПВО на колёсах, вместе с [боекомплектом]", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

В результате около 40 раненых военных ВСУ доставили в бывший санаторий в Дубки, превращённый в военный городок. Там в том числе имеется морг. Примечательно, что пожарные не торопятся тушить возникшее возгорание из-за непрекращающихся взрывов.