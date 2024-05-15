Появились сообщения о взрыве в Сумах

В украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информировал местный телеканал "Общественное".

Министерство цифровой трансформации Украины также сообщало об объявлении тревоги в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Причины взрывов неизвестны.