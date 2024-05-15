Появились сообщения о взрыве в Сумах
"Общественное": В украинских Сумах на фоне тревоги прогремел взрыв
В украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информировал местный телеканал "Общественное".
Министерство цифровой трансформации Украины также сообщало об объявлении тревоги в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Причины взрывов неизвестны.
Ранее стало известно, какие цели поражают ВС РФ, нанося удары по объектам в Сумах. По словам представителей подполья, атакуются энергосистема города и склады с боекомплектом в районе НИИ, связанного с химическим производством.
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