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15 мая, 02:47

Появились сообщения о взрыве в Сумах

"Общественное": В украинских Сумах на фоне тревоги прогремел взрыв

В украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом информировал местный телеканал "Общественное".

Министерство цифровой трансформации Украины также сообщало об объявлении тревоги в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Причины взрывов неизвестны.

В "Укрэнерго" заявили о поражении высоковольтного объекта в Сумах
В "Укрэнерго" заявили о поражении высоковольтного объекта в Сумах

Ранее стало известно, какие цели поражают ВС РФ, нанося удары по объектам в Сумах. По словам представителей подполья, атакуются энергосистема города и склады с боекомплектом в районе НИИ, связанного с химическим производством.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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