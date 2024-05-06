Попали в склад боеприпасов: В подполье раскрыли цели ударов в Сумах
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по энергосистеме Сум и складу ракет
Российские военные ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на коллег.
"В 01:40 в Сумах был прилёт с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", — приводит слова Лебедева РИА "Новости".
На производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО, уточнил подпольщик. В снаряды, подготовленные к погрузке, попал беспилотник.
Напомним, украинские СМИ ночью сообщили о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электроснабжением. В областной администрации заявили об ударе по энергетическим объектам. Также информировалось о перебоях с электричеством в Харькове. По словам Лебедева, местные жители связывают это с ударом по энергосистеме Сум.
Unspalsh / Stephen Radford