В администрации Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам
В Сумской области зафиксирован удар по энергетическим объектам, сообщила областная военная администрация. В регионе продолжает действовать воздушная тревога.
"На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", — сказано в сообщении администрации.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электроснабжением. По данным "РБК-Украина", после этого в городе был слышен повторный взрыв.
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