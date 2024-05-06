В администрации Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам

В Сумской области зафиксирован удар по энергетическим объектам, сообщила областная военная администрация. В регионе продолжает действовать воздушная тревога.

"На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", — сказано в сообщении администрации.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электроснабжением. По данным "РБК-Украина", после этого в городе был слышен повторный взрыв.