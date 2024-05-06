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Регион
5 мая, 22:57

В администрации Сумской области заявили об ударе по энергетическим объектам

В Сумской области зафиксирован удар по энергетическим объектам, сообщила областная военная администрация. В регионе продолжает действовать воздушная тревога.

"На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", — сказано в сообщении администрации.

Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов
Глава Минэнерго Украины: Ущерб энергетике от взрывов превысил 1 млрд долларов

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах и возникших проблемах с электроснабжением. По данным "РБК-Украина", после этого в городе был слышен повторный взрыв.

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Telegram / ДСНС України

Артур Лапсаков
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