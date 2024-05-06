В "Укрэнерго" заявили о поражении высоковольтного объекта в Сумах

Высоковольтный объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Сумах, в северной части Украины. Об этом в телеграм-канале сообщила украинская госкомпания "Укрэнерго".

В пресс-службе заявили, что в Сумах были повреждены сразу несколько объектов, в числе которых был и высоковольтный, находящийся в распоряжении национальной компании. Там также отметили, что к месту прибыли бригады профильных служб, которые работают над восстановлением подачи энергии.