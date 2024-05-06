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6 мая, 05:49

В "Укрэнерго" заявили о поражении высоковольтного объекта в Сумах

Высоковольтный объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Сумах, в северной части Украины. Об этом в телеграм-канале сообщила украинская госкомпания "Укрэнерго".

В пресс-службе заявили, что в Сумах были повреждены сразу несколько объектов, в числе которых был и высоковольтный, находящийся в распоряжении национальной компании. Там также отметили, что к месту прибыли бригады профильных служб, которые работают над восстановлением подачи энергии.

Также "Укрэнерго" сообщает, что в Харьковской области Украины произошли отключения оборудования областной энергокомпании. В этом регионе тоже ведутся ремонтные работы. В части районов Харькова нет электроснабжения.

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Напомним, ночью в украинской прессе появились сообщения о раздавшихся в Сумах взрывах, за которыми последовали перебои в подаче электричества. Представители областной администрации подтвердили поражение объектов энергетики. Кроме того, сообщалось о нарушениях электроснабжения в Харькове. В пророссийском подполье тоже заявили, что целью ударов стала сумская энергосистема и склад боеприпасов в районе научно-исследовательского института, связанного с химической промышленностью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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