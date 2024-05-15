В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Николаеве, который находится на юге Украины, произошёл взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"В городе раздался взрыв. Выясняем", — написал он в телеграм-канале.
По данным карты онлайн-оповещения населения Украины, в Николаевской области с 11:32 до 12:03 по московскому времени срабатывала воздушная тревога. В николаевских телеграм-каналах местные жители сообщают, что в этот период слышали два взрыва. Также в соцсетях опубликованы снимки поднимающегося столба дыма. Другие подробности пока неизвестны. Также днём 15 мая взрывы прогремели, в частности, в Харькове и Днепропетровске.
Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали топливную базу в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, после этого произошло два взрыва. К счастью, возгорания топлива не случилось.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин