В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

По данным карты онлайн-оповещения населения Украины, в Николаевской области с 11:32 до 12:03 по московскому времени срабатывала воздушная тревога. В николаевских телеграм-каналах местные жители сообщают, что в этот период слышали два взрыва. Также в соцсетях опубликованы снимки поднимающегося столба дыма. Другие подробности пока неизвестны. Также днём 15 мая взрывы прогремели, в частности, в Харькове и Днепропетровске.