Двое ранены в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом
Гладков: Воздушные цели сбиты на подлёте к Белгороду, два человека пострадали
В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ ранены два человека.
В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В посёлке Дубовое один из снарядов попал в жилой дом, который в итоге загорелся. Пострадали два человека: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги, они госпитализированы. Пожарные расчёты в эти минуты ликвидируют возгорание.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения", — добавил Гладков.
Ранее Life.ru писал об отражении массированной атаки на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Перед этим сообщалось о работе в городе средств ПВО, было остановлено движение по Крымскому мосту. Также стало известно об уничтожении нескольких ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.