Двое ранены в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ ранены два человека.

В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Дубовое один из снарядов попал в жилой дом, который в итоге загорелся. Пострадали два человека: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги, они госпитализированы. Пожарные расчёты в эти минуты ликвидируют возгорание.