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Удар по Белгороду 12 мая
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15 мая, 02:34

Двое ранены в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

Гладков: Воздушные цели сбиты на подлёте к Белгороду, два человека пострадали

В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбито несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ ранены два человека.

В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В белгородском посёлке Дубовое в результате прямого попадания снаряда ВСУ загорелся частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Дубовое один из снарядов попал в жилой дом, который в итоге загорелся. Пострадали два человека: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги, они госпитализированы. Пожарные расчёты в эти минуты ликвидируют возгорание.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое различные повреждения выявлены в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи. В селе Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения", — добавил Гладков.

Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе
Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе

Ранее Life.ru писал об отражении массированной атаки на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Перед этим сообщалось о работе в городе средств ПВО, было остановлено движение по Крымскому мосту. Также стало известно об уничтожении нескольких ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

Оксана Попова
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