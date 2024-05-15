Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и в Белгородском районе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", — предупредил оперштаб.
Ранее сообщалось об отражении массированной атаки на Севастополь. Силы ПВО уничтожили несколько ракет над акваторией, а также в районе аэродрома Бельбек.