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Регион
15 мая, 01:27

Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и в Белгородском районе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", — предупредил оперштаб.

Над Белгородской областью сбиты авиабомба Hammer и дрон ВСУ
Над Белгородской областью сбиты авиабомба Hammer и дрон ВСУ

Ранее сообщалось об отражении массированной атаки на Севастополь. Силы ПВО уничтожили несколько ракет над акваторией, а также в районе аэродрома Бельбек.

Оксана Попова
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