Вечером 14 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, попытки киевского режима совершить очередные террористические атаки на территории нашей страны были пресечены с 18:00 до 19:30 по московскому времени.