Над Белгородской областью сбиты авиабомба Hammer и дрон ВСУ
МО РФ: ПВО сбила авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ в Белгородской области
Вечером 14 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны, попытки киевского режима совершить очередные террористические атаки на территории нашей страны были пресечены с 18:00 до 19:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО французская управляемая авиабомба и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, утром 14 мая российские средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадала женщина: она получила осколочное ранение позвоночника. Вечером в Белгороде десятый раз за день звучала сирена ракетной опасности. Вскоре Гладков проинформировал, что ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к областному центру.
TACC / Дмитрий Рогулин