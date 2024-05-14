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14 мая, 04:11

Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire

МО РФ: Силы ПВО уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — сообщили в оборонном ведомстве.

Гладков: Число погибших за 12 мая при обстрелах Белгорода достигло 19 человек
Гладков: Число погибших за 12 мая при обстрелах Белгорода достигло 19 человек

Об обстреле Белгорода и Белгородского района ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки серьёзное ранение позвоночника получила женщина, она госпитализирована. Также повреждения получили домовладения, квартиры и автомобили.

Оксана Попова
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