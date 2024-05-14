Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — сообщили в оборонном ведомстве.