Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire
МО РФ: Силы ПВО уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
RM-70 Vampire. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — сообщили в оборонном ведомстве.
Об обстреле Белгорода и Белгородского района ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки серьёзное ранение позвоночника получила женщина, она госпитализирована. Также повреждения получили домовладения, квартиры и автомобили.