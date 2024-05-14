Женщина получила ранение позвоночника при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: Женщина серьёзно ранена при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
ВСУ вновь обстреляли Белгород и Белгородский район. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки серьёзно пострадала женщина — она получила осколочное ранение позвоночника.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Женщина серьёзно ранена при утренней атаке ВСУ на Белгород. У неё осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставила её в областную клиническую больницу", — сообщил Гладков.
В результате атаки повреждения получили 21 квартира, четыре дома, школа № 15, коммерческий объект и семь автомобилей. Кроме того, в ходе обстрела повреждена линия электропередачи. На месте работают экстренные службы.
Life.ru также сообщал, что в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города.
Life.ru / Андрей Тишин