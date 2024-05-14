Женщина получила ранение позвоночника при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

ВСУ вновь обстреляли Белгород и Белгородский район. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки серьёзно пострадала женщина — она получила осколочное ранение позвоночника.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Женщина серьёзно ранена при утренней атаке ВСУ на Белгород. У неё осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставила её в областную клиническую больницу", — сообщил Гладков.