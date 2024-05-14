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Удар по Белгороду 12 мая
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14 мая, 03:23

Женщина получила ранение позвоночника при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: Женщина серьёзно ранена при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

ВСУ вновь обстреляли Белгород и Белгородский район. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки серьёзно пострадала женщина — она получила осколочное ранение позвоночника.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. Женщина серьёзно ранена при утренней атаке ВСУ на Белгород. У неё осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставила её в областную клиническую больницу", — сообщил Гладков.

В результате атаки повреждения получили 21 квартира, четыре дома, школа № 15, коммерческий объект и семь автомобилей. Кроме того, в ходе обстрела повреждена линия электропередачи. На месте работают экстренные службы.

Семь человек пострадали во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области
Семь человек пострадали во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области

Life.ru также сообщал, что в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города.

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Life.ru / Андрей Тишин

Оксана Попова
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