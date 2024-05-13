Семь человек пострадали во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области

Над территорией Белгородской области сработали средства российской противовоздушной обороны (ПВО). Несколько воздушных целей сбито на подлёте к административному центру, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Работа ПВО в Белгородской области. Видео © Life.ru

По предварительным данным, пострадало семь мирных жителей.

"У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжёлое. Ещё четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице № 2 города Белгорода под наблюдением специалистов", — написал губернатор в телеграм-канале.

Гладков добавил, что один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и будет проходить лечение амбулаторно.

По словам главы региона, в Белгороде выбило окна в шести квартирах двух многоквартирных домов, также осколки повредили фасад одного коммерческого объекта. В одном частном доме выбиты окна и посечены надворные постройки. Кроме того, повреждены две машины.

В Белгородском районе, продолжил Гладков, после отражения воздушной атаки ВСУ в посёлке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект. В результате повреждения получили восемь автомобилей. Кроме того, в населённом пункте пробита кровля хозяйственной постройки на территории частного дома, а осколки посекли одну машину. В сёлах Таврово и Репном пробиты крыши в частных домах. В селе Репном также повреждены два автомобиля, в посёлке Майский — один. Оперативные службы работают на местах, информация о пострадавших уточняется.