Силы ПВО РФ сбили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО РФ сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, атака ВСУ была пресечена примерно в 17:00.
"Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — указали в ведомстве.
Напомним, 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, минимум 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Кроме того, всего за тот день от рук ВСУ погибло 19 жителей города.
ТАСС / Александр Полегенько