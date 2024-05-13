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13 мая, 14:37

Силы ПВО РФ сбили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО РФ сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны России, атака ВСУ была пресечена примерно в 17:00.

"Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — указали в ведомстве.

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Напомним, 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, минимум 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Кроме того, всего за тот день от рук ВСУ погибло 19 жителей города.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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