ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа
ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал. Пострадавших нет.
"Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Кроме того, под обстрел попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения двух частных жилых домовладений. Там выбиты окна, посечены фасады, заборы, задета хозяйственная постройка и погиб скот. На месте работают специалисты.
Напомним, что 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Кроме того, всего за тот день от рук ВСУ погибло 19 жителей города.
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