ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал. Пострадавших нет.

"Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.