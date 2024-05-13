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Удар по Белгороду 12 мая
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13 мая, 13:50

ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа

ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал. Пострадавших нет.

"Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания. На местах работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

Кроме того, под обстрел попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения двух частных жилых домовладений. Там выбиты окна, посечены фасады, заборы, задета хозяйственная постройка и погиб скот. На месте работают специалисты.

"Сердце разрывается!" Белгородцы несут цветы и игрушки к разрушенной после удара ВСУ многоэтажке
"Сердце разрывается!" Белгородцы несут цветы и игрушки к разрушенной после удара ВСУ многоэтажке

Напомним, что 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Кроме того, всего за тот день от рук ВСУ погибло 19 жителей города.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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