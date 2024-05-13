"Сердце разрывается!" Белгородцы несут цветы и игрушки к разрушенной после удара ВСУ многоэтажке
В Белгороде местные жители несут цветы к разрушенной после обстрела многоэтажке
Белгородцы несут цветы и мягкие игрушки к разрушенной после обстрела ВСУ многоэтажке. К месту стекаются в том числе те, кто лично не знал проживавших в доме людей. Один из неравнодушных жителей рассказал Life.ru, что хотел помочь в разборе завалов, но ему ответили, что справляются своими силами.
В Белгороде местные жители несут цветы к разрушенной после обстрела многоэтажке. Видео © Life.ru
"Ехал на работу, а ведь сердце... оно разрывается. Думаю, как проехать мимо, — поеду, куплю цветы. Возложу. Это же участие сердечное. Сострадаем. Боль прошла через сердце. Это объединило нас, стало общей болью", — отметил Владислав.
По словам мужчины, после теракта у него нет чувства страха и он не собирается уезжать, хотя "напряжение в городе сильное". Тем временем сын Владислава вместе с добровольцами из Курска и Воронежа помогает в выезде из города местным жителям, в основном семьям с детьми.
Как сообщал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. В общей сложности после ударов ВСУ в воскресенье погибло 19 мирных жителей.
Life.ru