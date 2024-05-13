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Удар по Белгороду 12 мая
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13 мая, 11:04

"Сердце разрывается!" Белгородцы несут цветы и игрушки к разрушенной после удара ВСУ многоэтажке

В Белгороде местные жители несут цветы к разрушенной после обстрела многоэтажке

Белгородцы несут цветы и мягкие игрушки к разрушенной после обстрела ВСУ многоэтажке. К месту стекаются в том числе те, кто лично не знал проживавших в доме людей. Один из неравнодушных жителей рассказал Life.ru, что хотел помочь в разборе завалов, но ему ответили, что справляются своими силами.

В Белгороде местные жители несут цветы к разрушенной после обстрела многоэтажке. Видео © Life.ru

"Ехал на работу, а ведь сердце... оно разрывается. Думаю, как проехать мимо, — поеду, куплю цветы. Возложу. Это же участие сердечное. Сострадаем. Боль прошла через сердце. Это объединило нас, стало общей болью", — отметил Владислав.

По словам мужчины, после теракта у него нет чувства страха и он не собирается уезжать, хотя "напряжение в городе сильное". Тем временем сын Владислава вместе с добровольцами из Курска и Воронежа помогает в выезде из города местным жителям, в основном семьям с детьми.

К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы
К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы

Как сообщал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. В общей сложности после ударов ВСУ в воскресенье погибло 19 мирных жителей.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
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