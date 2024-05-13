"Сердце разрывается!" Белгородцы несут цветы и игрушки к разрушенной после удара ВСУ многоэтажке

Белгородцы несут цветы и мягкие игрушки к разрушенной после обстрела ВСУ многоэтажке. К месту стекаются в том числе те, кто лично не знал проживавших в доме людей. Один из неравнодушных жителей рассказал Life.ru, что хотел помочь в разборе завалов, но ему ответили, что справляются своими силами.

В Белгороде местные жители несут цветы к разрушенной после обстрела многоэтажке. Видео © Life.ru

"Ехал на работу, а ведь сердце... оно разрывается. Думаю, как проехать мимо, — поеду, куплю цветы. Возложу. Это же участие сердечное. Сострадаем. Боль прошла через сердце. Это объединило нас, стало общей болью", — отметил Владислав.