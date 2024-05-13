Жителей посёлка под Белгородом попросили временно покинуть дома из-за взрывоопасного предмета

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в посёлке Разумное. По его словам, место ЧП оцеплено силами УМВД и самообороны, местных жителей попросили временно выехать в безопасное место.

"Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации", — написал он в телеграм-канале.