Жителей посёлка под Белгородом попросили временно покинуть дома из-за взрывоопасного предмета
Губернатор Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в посёлке Разумное
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в посёлке Разумное. По его словам, место ЧП оцеплено силами УМВД и самообороны, местных жителей попросили временно выехать в безопасное место.
"Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации", — написал он в телеграм-канале.
Дома граждан охраняют патрули силовых структур и самообороны.
А накануне, 12 мая, в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Всего от рук украинской армии вчера погибло 19 жителей города.
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