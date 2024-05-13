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Удар по Белгороду 12 мая
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13 мая, 10:57

Жителей посёлка под Белгородом попросили временно покинуть дома из-за взрывоопасного предмета

Губернатор Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в посёлке Разумное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в посёлке Разумное. По его словам, место ЧП оцеплено силами УМВД и самообороны, местных жителей попросили временно выехать в безопасное место.

"Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы. Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей — все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации", — написал он в телеграм-канале.

Дома граждан охраняют патрули силовых структур и самообороны.

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А накануне, 12 мая, в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Всего от рук украинской армии вчера погибло 19 жителей города.

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Александра Вишнякова
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