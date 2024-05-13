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12 мая, 21:53

"Обычно проскакивал": Снаряд взорвался прямо перед машиной пенсионера в Белгороде

SHOT: Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем белгородского пенсионера

Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем белгородского пенсионера. Обложка © Life.ru

Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем белгородского пенсионера. Обложка © Life.ru

Пожилой житель Белгорода чудом выжил во время обстрела мирного города со стороны Украины. Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем пенсионера, сообщил SHOT.

"Я выехал на трассу, на Есенина. Только выехал, и начались взрывы. Я обычно проскакиваю, а тут раз — и передо мной она", — поделился подробностями произошедшего водитель.

Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем белгородского пенсионера. Видео © Telegram / SHOT

Весь урон на себя принял автомобиль белгородца, тогда как сам водитель не получил ни царапины. Транспортное средство лишилось остекления, взрывная волна погнула капот машины, а осколки посекли кузов.

Системы ПВО отразили ещё одну атаку ВСУ на Белгород, уничтожено 14 ракет
Системы ПВО отразили ещё одну атаку ВСУ на Белгород, уничтожено 14 ракет

В минувшее воскресенье ВСУ несколько раз били по Белгороду. Самым жестоким оказался удар по многоэтажке на улице Щорса крылатой ракетой "Точка-У". В результате попадания рухнул целый подъезд здания, завалив обломками жильцов. Спасатели уже извлекли из-под завалов тела 13 погибших.

Илья Пушкарев
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