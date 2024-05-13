"Обычно проскакивал": Снаряд взорвался прямо перед машиной пенсионера в Белгороде

Пожилой житель Белгорода чудом выжил во время обстрела мирного города со стороны Украины. Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем пенсионера, сообщил SHOT.

"Я выехал на трассу, на Есенина. Только выехал, и начались взрывы. Я обычно проскакиваю, а тут раз — и передо мной она", — поделился подробностями произошедшего водитель.

Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем белгородского пенсионера. Видео © Telegram / SHOT