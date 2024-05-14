Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Над территорией Белгородской области сработали средства российской противовоздушной обороны (ПВО). Несколько воздушных целей было сбито на подлёте к областному центру, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады", — написал губернатор в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Напомним, утром 14 мая российские средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позднее губернатор региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадала женщина: она получила осколочное ранение позвоночника. Вечером того же дня в Белгороде десятый раз за день звучала сирена ракетной опасности.
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