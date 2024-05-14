Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 16:25

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Над территорией Белгородской области сработали средства российской противовоздушной обороны (ПВО). Несколько воздушных целей было сбито на подлёте к областному центру, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады", — написал губернатор в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет, жильцов эвакуируют
На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет, жильцов эвакуируют

Напомним, утром 14 мая российские средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позднее губернатор региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадала женщина: она получила осколочное ранение позвоночника. Вечером того же дня в Белгороде десятый раз за день звучала сирена ракетной опасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров