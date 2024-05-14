Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду

Над территорией Белгородской области сработали средства российской противовоздушной обороны (ПВО). Несколько воздушных целей было сбито на подлёте к областному центру, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Красный Октябрь в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады", — написал губернатор в телеграм-канале.