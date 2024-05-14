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Удар по Белгороду 12 мая
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Регион
14 мая, 15:10

В Белгороде десятый раз за день зазвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе в десятый раз за вторник, 14 мая, зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице проследовать в укрытие или другое безопасное место.

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Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 мая средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадала женщина — она получила осколочное ранение позвоночника.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Наталья Исакова
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