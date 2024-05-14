В Белгороде десятый раз за день зазвучала сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе в десятый раз за вторник, 14 мая, зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написал губернатор в телеграм-канале.
Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице проследовать в укрытие или другое безопасное место.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 мая средства ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадала женщина — она получила осколочное ранение позвоночника.
ТАСС / Николай Гынгазов