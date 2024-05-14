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Удар по Белгороду 12 мая
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Регион
14 мая, 14:27

На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет, жильцов эвакуируют

На крыше многоквартирного дома в Белгороде нашли подозрительный предмет. Жителей двух подъездов эвакуируют в целях безопасности. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

"На крыше многоквартирного дома на Харьковской горе найден подозрительный предмет. В целях безопасности жителей двух подъездов временно переводят на безопасное расстояние", написал он в телеграм-канале.

Сейчас территория оцеплена, на место едут экстренные службы.

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А 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, но, к сожалению, ещё 17 мирных граждан погибли. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.

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Telegram / ДЕМИДОВ

Александра Вишнякова
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