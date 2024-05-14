На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет, жильцов эвакуируют

На крыше многоквартирного дома в Белгороде нашли подозрительный предмет. Жителей двух подъездов эвакуируют в целях безопасности. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

"На крыше многоквартирного дома на Харьковской горе найден подозрительный предмет. В целях безопасности жителей двух подъездов временно переводят на безопасное расстояние", — написал он в телеграм-канале.