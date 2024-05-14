Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

Число погибших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде 12 мая выросло до 17 человек. Во вторник, 14 мая, спасатели нашли тело ещё одной жертвы.

"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.