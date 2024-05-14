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Удар по Белгороду 12 мая
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14 мая, 10:46

Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17

Дом в Белгороде, частично обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дом в Белгороде, частично обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Число погибших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде 12 мая выросло до 17 человек. Во вторник, 14 мая, спасатели нашли тело ещё одной жертвы.

"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее была информация, что судьба ещё двух человек остаётся неизвестной после обрушения подъезда жилого дома.

Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить
Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить

Напомним, 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ был разрушен подъезд многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Спасатели вызволили 17 человек. Всего же в тот день от рук украинской армии погибло 19 жителей города. Днём 14 мая появилась информация, что число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16.

Матвей Константинов
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