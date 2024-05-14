Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17
Дом в Белгороде, частично обрушившийся после удара со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Число погибших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в Белгороде 12 мая выросло до 17 человек. Во вторник, 14 мая, спасатели нашли тело ещё одной жертвы.
"Тело ещё одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее была информация, что судьба ещё двух человек остаётся неизвестной после обрушения подъезда жилого дома.
Напомним, 12 мая в результате обстрела со стороны ВСУ был разрушен подъезд многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Спасатели вызволили 17 человек. Всего же в тот день от рук украинской армии погибло 19 жителей города. Днём 14 мая появилась информация, что число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16.