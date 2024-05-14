Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить
Гладков заявил о планах восстановить частично обрушенную многоэтажку в Белгороде
Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Частично обрушенную в результате украинской атаки на Белгород многоэтажку на улице Щорса восстановят на том же месте. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, окончательное решение о восстановлении здания будет принято по итогам обследования фундамента.
"Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Дом будет восстановлен по тому же проекту, по которому был построен", — сказал Гладков в разговоре с журналистами.
Напомним, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города. Пентагон отказался комментировать ракетный обстрел Белгорода.