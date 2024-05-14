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Удар по Белгороду 12 мая
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Регион
14 мая, 10:21

Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить

Гладков заявил о планах восстановить частично обрушенную многоэтажку в Белгороде

Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Последствия обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за атаки ВСУ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Частично обрушенную в результате украинской атаки на Белгород многоэтажку на улице Щорса восстановят на том же месте. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, окончательное решение о восстановлении здания будет принято по итогам обследования фундамента.

"Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома. Дом будет восстановлен по тому же проекту, по которому был построен", — сказал Гладков в разговоре с журналистами.

Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16
Число жертв удара по многоэтажке в Белгороде выросло до 16

Напомним, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Среди жертв оказались двое детей и 17-летняя студентка. Спасти удалось 17 человек. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города. Пентагон отказался комментировать ракетный обстрел Белгорода.

Наталья Исакова
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  • Удар по Белгороду 12 мая
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