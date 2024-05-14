Частично обрушенную после атаки ВСУ многоэтажку в Белгороде пообещали восстановить

Частично обрушенную в результате украинской атаки на Белгород многоэтажку на улице Щорса восстановят на том же месте. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, окончательное решение о восстановлении здания будет принято по итогам обследования фундамента.