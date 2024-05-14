Пентагон не стал комментировать ракетный обстрел Белгорода
РИА "Новости": Пентагон не стал комментировать ракетный удар ВСУ по Белгороду
В штаб-квартире Минобороны США отказались дать оценку воскресному удару ВСУ по Белгороду, в результате которого погибло 15 человек. Об этом сообщило РИА "Новости".
"Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили", — заявили агентству в Пентагоне.
Как ранее писал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города.
Life.ru / Андрей Тишин