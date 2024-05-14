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Удар по Белгороду 12 мая
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Регион
14 мая, 02:32

Пентагон не стал комментировать ракетный обстрел Белгорода

РИА "Новости": Пентагон не стал комментировать ракетный удар ВСУ по Белгороду

В штаб-квартире Минобороны США отказались дать оценку воскресному удару ВСУ по Белгороду, в результате которого погибло 15 человек. Об этом сообщило РИА "Новости".

"Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили", — заявили агентству в Пентагоне.

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Как ранее писал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела оказался разрушен целый подъезд многоквартирного жилого дома на улице Щорса. Погибло 15 человек, 17 удалось спасти. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Всего в тот день от действий ВСУ погибло 19 жителей города.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Лариса Сафронова
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