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Регион
13 мая, 17:56

Российская ПВО пресекла попытку Киева ударить по Белгороду: Сбиты две ракеты и шесть бомб

Средства ПВО сбили 2 противорадиолокационные ракеты и 6 авиабомб под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над территорией Белгородской области две противолокационные ракеты и шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 19:30 пресечён ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением противорадиолокационных ракет, управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолётного типа", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник.

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Ранее сегодня, около 17:00, над городом сбили несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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