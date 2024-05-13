Российская ПВО пресекла попытку Киева ударить по Белгороду: Сбиты две ракеты и шесть бомб

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над территорией Белгородской области две противолокационные ракеты и шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее сегодня, около 17:00, над городом сбили несколько воздушных целей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадало семь человек: у двоих мужчин — черепно-мозговые травмы, они в тяжёлом состоянии. Остальные получили осколочные ранения. Кроме того, ВСУ атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. Первый дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, повредив восемь автомобилей. Второй БПЛА рухнул рядом с многоквартирным домом, но не сдетонировал.